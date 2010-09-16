Программа во флеше

Нужно что бы сделали программу во флеше. Из готовых элементов

можно было составлять стенды и сохранять их в jpg

все элементы, из которых можно составлять стенд - предоставим.

так же кандидату необходимо знать взаимодействие из ActionScript с PHP

так как нужно будет некоторые вещи типа прав доступа для

использования редактором получать от сайта!

пример стенда http://www.1-11.ru/images/goods/1581_ugolok_klassa2.jpg

примерный бюджет 25-30 К