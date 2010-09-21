Список вида A B C D перевести AB AC AD BA BC BD

$15
Веб-программированиеЗавершен7 заявок289 просмотров
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Необходим настроенный Excel файл с формулами для изменения списка. Или другим программным способом.

Имеется список в экселе. Имеет вид:

A

B

C

D

Необходимо превратить его в другой вид:

Текст 1 A - B

Текст 1 A - C

Текст 1 A - D

Текст 1 B - A

Текст 1 B - C

Текст 1 B - D

и так далее

13 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
VBAandVB
Николай 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа была сделана моментально.
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