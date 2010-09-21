Имеется собственная CMS. Нужно к ней добавить систему тестирования студентов. Подробности в личку или isq 375169039
Список вида A B C D перевести AB AC AD BA BC BD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим настроенный Excel файл с формулами для изменения списка. Или другим программным способом.
Имеется список в экселе. Имеет вид:
A
B
C
D
Необходимо превратить его в другой вид:
Текст 1 A - B
Текст 1 A - C
Текст 1 A - D
Текст 1 B - A
Текст 1 B - C
Текст 1 B - D
и так далее
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