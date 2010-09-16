Добавление обменов Яндекс и Рбк в Онлайн-обменник

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка92 просмотра
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В автоматический обменник между WM нужно автоматизировать работу еще 2-х платежных систем - Яндекс, Рбк моней. Все они должны работать через XML интерфейс webmoney x19. Так же баланс в отдельный блок настроить этих систем.

Прошу указать цену, сроки.

13 лет назад
invader85
38 летУзбекистан
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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