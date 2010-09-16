Добавление обменов Яндекс и Рбк в Онлайн-обменник

Нужно написать компонент калькулятора, считающего по формуле: x1+x2+x3+(x4*x5)+x6, где x1,x3,x5 - задаёт пользователь, а x2, x4, x6 могу задавать я, при этом x2 - значение в процентах(%). Комментируем и оцениваем. За подробностью в личку. Проект ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В автоматический обменник между WM нужно автоматизировать работу еще 2-х платежных систем - Яндекс, Рбк моней. Все они должны работать через XML интерфейс webmoney x19. Так же баланс в отдельный блок настроить этих систем.
Прошу указать цену, сроки.
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