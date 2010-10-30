Редизайн сайта на DLE

$400
Веб-программированиеЗавершен7 заявок178 просмотров
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Имеется сайт на движке DLE (rekacapital.ru). Требуется создать новый дизайн. Содержание сайта останется неизменным за исключением логотипа (уже есть).

Дизайн сайтаРедизайн сайта
13 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$400
7 дней
Заказал Галине новый дизайн для сайта. Все пожелания были выслушаны и удовлетворены, работой остался очень доволен!
Виктор прекрасный заказчик. Четкое ТЗ - не было необходимости в дополнительных вопросах, задача была ясна сразу. Постоянная связь и всевозможная помощь. Сотрудничеством более чем довольна.
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