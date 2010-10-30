Редизайн сайта на DLE

Необходимо доделать купленный коммерческий шаблон flash-сайта согласно ТЗ. Образец шаблона доступен по ссылке http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29133&pr_code=5WBqrwS1Pmmc75M98S81t6J48B1caD ТЗ во вложении Срок исполнения - 1 неделя Оплата Yandex.Money без предоплаты по следующей схеме: показ готового продукта на хостинге исполнителя --> оплата 100% --> передача ...
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Имеется сайт на движке DLE (rekacapital.ru). Требуется создать новый дизайн. Содержание сайта останется неизменным за исключением логотипа (уже есть).
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