Приватный проект для kirilev

Нужна большая картинка руки с 5 ногтями. Куча цветов (оттенков) лака для ногтей разных палитр. 1. выбираем палитру 2. выбираем цвет 3. на руке смотрим как это будет выглядеть цвета могут быть текстурные (картинкой) можно менять цвет кожи руки минимум наворотов реализация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка раздела для сайта punatprojekt.tu
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать простой сайт для совместных покупок. На сайте можно создавать предложения (ЛОТЫ) совместной покупки – объявления об организации совместных покупок. И пользователи могут подписываться на участие в предложениях. предпочтительное использование CodeIgniter дизайн ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать конструктор футболок, аналог немецкого http://www.shirtinator.de/Gestalten/Creator/ В цветовом стиле нашей компании. Возможен вариант выкупа уже готового скрипта (написанного Вами ранее) с некоторыми доработками. Прошу указать цену, за которую Вы готовы выполнить работу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно поправить несколько ошибок на сайте. Желательно,чтобы человек разбирался в друпал. Сайт стоит на друпал. Работы минут на 10 Все подробности,при личной переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется парсер торрентов с трекера www.rustorrents.net или с источника откуда они берут торренты.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приватный проект для Василий Саблин (focus-design). Разработка скрипта по расчету формул.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен небольшой скрипт показывающий данные через xml Яндекса..Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересуют готовые скрипты баннерных сетей: - с хорошей функциональностью (вебмастера\рекламодатели, электронные платёжки, геотаргетинг, различные фильтры и прочее) - с безопасным и _понятным_ кодом, пригодным для дальнейшего развития Заявки скрыты - можете писать всё здесь. Интересует: - используемый язык\фреймворки, особенности ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно написать простой скрипт. Он должен делать слудующее: - парсить поисковый запрос основных поисковых систем (например “окна пвх”) - на хостинге должна создаваться страница со словом окна пвх и каждый раз при таком поиском запросе должно перекидывать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сверстаный макет посадить на магазин и подключить оплату по визе, вот этот сервис https://epay.kkb.kz/jsp/about/index.jsp Дизайн главной страницы в приложении По ней в принципе все понятно. Человек заходит, может выбрать в корзину без регистрации И когда доходит до оплаты может ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад