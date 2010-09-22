Приватный проект для kirilev

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка105 просмотров
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Разработка раздела для сайта punatprojekt.tu

13 лет назад
chromotron
Валентин 
44 годаИзраиль
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
В данном проекте требовались нетривиальные знания MODx , умение разбираться в чужом коде и довольно непростой структуре сайта. Сотрудничеством доволен, и рекомендую как фрилансера, способного поднимать сложные проекты на MODx.
Валентин отличный заказчик, точно ставит задачу и без проблем оплачивает выполненную работу. Рекомендую!
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