Разработка конструктора футболок.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Необходимо разработать конструктор футболок, аналог немецкого http://www.shirtinator.de/Gestalten/Creator/

В цветовом стиле нашей компании.

Возможен вариант выкупа уже готового скрипта (написанного Вами ранее) с некоторыми доработками.

Прошу указать цену, за которую Вы готовы выполнить работу.

13 лет назад
freethought
Александр 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад