Требуется парсер торрентов с трекера

Сверстаный макет посадить на магазин и подключить оплату по визе, вот этот сервис https://epay.kkb.kz/jsp/about/index.jsp Дизайн главной страницы в приложении По ней в принципе все понятно. Человек заходит, может выбрать в корзину без регистрации И когда доходит до оплаты может ...