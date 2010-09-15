Нужно натянуть HTML на вордпресс

Есть форум, на движке PHPBB,сам форум программировать и дополнять не нужно Есть дизайн сайта в исходнике, Задача, Нужно сделать тему для этого форума, так,чтобы было похоже по дизайну с сайтом,то есть чтобы было все в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстаный макет, его нужно натянуть на вордпресс, он уже установлен доступы дам.
стучите сразу в аську: 571-746-555 там покажу верстку!
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима возможность управлять выводом категорий. В администрировании (в редактировании категорий) нужна возможность поставить галочку "не выводить категорию". (по умолчанию галочка не стоит). Если галочка установлена - категория не отображается в общем каталоге, но физически существует. То есть ...Завершен13 лет назад
- $10
Нужно провести анализ шаблона / вёрстки и исправить ошибки. В чём проблема: сайт не правильно отображается в IE7, IE8. Фотографии лезут не туда, видео залазит на текст. Сайт сделан на Джумла. Сайт: http://www.asudra.be/Завершен13 лет назад
Сразу к делу: есть массив, содержит в себе буквы нижнего регистра, верхнего регистра и цифры от 0 до 9. Есть переменная count, в которую я задаю кол-во символов. Нужно написать скрипт который будет генерировать и выводить на ...Завершен13 лет назад
Имеется интернет-магазин. Нужна помощь в подключении нашего интернет-магазина к Вконтакте. 1) Размещение товаров в каталоге товаров Vkontakte. 2) Подключение сервиса оплаты товаров. 3) Создать на основе API ВКонтакте приложение, дублирующее функциональность нашего интернет-магазина. От исполнителя требуется опыт в ...Завершен13 лет назад
- $50
Интересует написание скрипта для автоматическое наполнение контентом блога. ТЗ по запросу в личку...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $35
Проанализировать 2 сайта, понять чем отличаются их URL: http://community.invisionpower.com/ - (пример URLов от IPBoard форума) http://verticalsleevetalk.com/ - (конкретные URL которые нужно будет опознать) Далее сайт будет называться http://verticalsleevetalk.com/ (там будет установлен форум IPBoard) и написать правила, что если URL ...Завершен13 лет назад
- $210
Нужен модуль смс билинга, который будет публиковать новость после оплаты. Также нужно будет к списку новостей добавить время после чего они будут автоматически сниматься с публикации. Остальные детали будут уточнятся после выбора исполнителя. Заявки и примерные цены оставляем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно создать один компонент для магазина по продаже билетов, точнее это будет каллендарь выводящий билеты на события выбраной даты, и смысл его работы заключаеться в дружбе с помковым модулем системы, тоесть нажимаешь на дату и ...Завершен13 лет назад
Сайт http://wowtt.ru/ Имеется изначальная верстка. Нужно исправить ошибки, недоработки админки на которой завязан сайт. Мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Сейчас выявлено несколько недоработок, см. скриншеты. http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg http://www.polnet.ru/Mac/06.jpg http://www.polnet.ru/Mac/10.jpg Нужен человек, верстальщик и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад