Модуль для DLE 9.0

Сайт http://wowtt.ru/ Имеется изначальная верстка. Нужно исправить ошибки, недоработки админки на которой завязан сайт. Мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Сейчас выявлено несколько недоработок, см. скриншеты. http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg http://www.polnet.ru/Mac/06.jpg http://www.polnet.ru/Mac/10.jpg Нужен человек, верстальщик и ...