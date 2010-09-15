Модуль для DLE 9.0

$210
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен модуль смс билинга, который будет публиковать новость после оплаты.

Также нужно будет к списку новостей добавить время после чего они будут автоматически сниматься с публикации.

Остальные детали будут уточнятся после выбора исполнителя.

Заявки и примерные цены оставляем здесь.

Требование к исполнителю:

Опыт с платежными системами и движком DLE, наличие примеров.

13 лет назад
Hazarus
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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