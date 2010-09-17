Создать календарь для магазина

Сайт http://wowtt.ru/ Имеется изначальная верстка. Нужно исправить ошибки, недоработки админки на которой завязан сайт. Мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Сейчас выявлено несколько недоработок, см. скриншеты. http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg http://www.polnet.ru/Mac/06.jpg http://www.polnet.ru/Mac/10.jpg Нужен человек, верстальщик и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать один компонент для магазина по продаже билетов, точнее это будет каллендарь выводящий билеты на события выбраной даты, и смысл его работы заключаеться в дружбе с помковым модулем системы, тоесть нажимаешь на дату и поисковик выводит что естьна эту дату, а дату которую он будет искать будет заложена в статью билета,
также будет оставаться подсвеченной текущая дата
моя ася 419993009
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать обычную доску объявлений на php Для пользователя 1. Добавления объявления + автоматическая регистрация (отсылка имя пользователя и пароля на емайл) и загрузка картинок 2. Возможность редактировать и удалять объявления 3. Поиск по параметрам Для администратора 1. Создания категорий ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Всего нужно сделать 2 сайта с использоваинем покупных тем для Drupal 6 с templatemonster. Темы мы купим. Наполнение сайтов контентом не требуется. Сайт для подбора актеров: Актеры регистрируются заполняютс анкету: около 20 параметров + 10 фото. Анкета ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть скрипт на php, его нужно допилить до рабочего состояния - исправить пару небольших багов и подключить к биллингу rubilling.com - написать скрипт обработчик.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать ПО для организации обменного пункта по вводу и выводу Webmoney. Направления: нал\безнал - вебмани, вебмани - нал\безнал. с возможностью ввода и вывода на пластик.карточки, через банк. В автоматическом режиме. Требуется привязка интерфейсов Webmoney ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать флеш-карту на которой показывать расположение филиалов компании/магазинов а так же сопутствующую информацию. Список объектов прилагается. Обратите внимание, нужна возможность отдельно выбрать регион филиалы которого затем показывать на карте. Указывайте сроки и бюджет работы с учетом ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Есть шаблон Wordpress, нужно его модифицировать/перевести под наши требования. 2. Есть шаблон Wordpress и тема доски объявлений под Wordpress, нужно их совместить исходя из наших требований. К Доске объявлений подключить схемы оплаты помимо paypal который встроен по ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую, нужно сделать главную страницу сайта на флеше, что нибудь вроде http://www.gridins.com/ Интересует цена и сроки, все предложения в этот проект.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо написать модуль для отправления запросов в различные базы данных (Oracle, MS SQL) и сбора статистики. Оплата наличным или безналичным расчётом по трудовому соглашению на территории Украины. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - детальное задание прикреплено в файле. Типичный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт, написанный с использованием библиотеки code igniter. Нужно к нему прикрутить форум так, чтобы он использовал авторизацию основного сайта. Форум simple mashines forum, но можно и другой бесплатный, это обсуждаемо. В дальнейшем я планирую ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад