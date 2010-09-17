Создать календарь для магазина

Нужно создать один компонент для магазина по продаже билетов, точнее это будет каллендарь выводящий билеты на события выбраной даты, и смысл его работы заключаеться в дружбе с помковым модулем системы, тоесть нажимаешь на дату и поисковик выводит что естьна эту дату, а дату которую он будет искать будет заложена в статью билета,

также будет оставаться подсвеченной текущая дата

моя ася 419993009