Нужно прикрутить форум к сайту

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Имеется сайт, написанный с использованием библиотеки code igniter. Нужно к нему прикрутить форум так, чтобы он использовал авторизацию основного сайта. Форум simple mashines forum, но можно и другой бесплатный, это обсуждаемо. В дальнейшем я планирую еще небольшие запросы по настройке-конфигурированию форума. Прошу оценить стоимость работы.

Контакты:

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skype stepan.chernyaev

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13 лет назад
stepan_
Степан 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrick
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня