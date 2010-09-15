Нужно прикрутить форум к сайту

Имеется сайт, написанный с использованием библиотеки code igniter. Нужно к нему прикрутить форум так, чтобы он использовал авторизацию основного сайта. Форум simple mashines forum, но можно и другой бесплатный, это обсуждаемо. В дальнейшем я планирую еще небольшие запросы по настройке-конфигурированию форума. Прошу оценить стоимость работы.

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