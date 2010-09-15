Нужно поправить скрипт на drupal

Задание прикрепил. Задание довольно срочное. В общих словах, есть парсинг который считает информацию из платежных систем LibertyReserve и PerfectMoney и пишет об этих данных на форумах. Сейчас стали появляться некоторые глюки их надо исправить + добавить 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ приложил.
Требование к исполнителю:
Частый онлайн
Своевременное выполнение задание, в случае задержки исполнения работы и не выхода на связь более 1 дня, я имею права, отказаться от исполнителя, не зависимо от того на какой стадии находится работа. (жесткое правило из-за того, что слишком часто попадаются те кто задерживает или ничего не делает).
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