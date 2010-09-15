Нужно поправить скрипт на drupal

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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ТЗ приложил.

Требование к исполнителю:

Частый онлайн

Своевременное выполнение задание, в случае задержки исполнения работы и не выхода на связь более 1 дня, я имею права, отказаться от исполнителя, не зависимо от того на какой стадии находится работа. (жесткое правило из-за того, что слишком часто попадаются те кто задерживает или ничего не делает).

Обязательно наличие отзывов.

Посмотрев наши отзывы я думаю у Вас не будет сомнений, что мы оплатим, поэтому от Вас тоже требуется серьёзный подход.

Цены прошу предлагать оптимальные без завышения.

Связь icq 293899 или пишите здесь.

Drupal
13 лет назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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