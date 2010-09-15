Нужно поправить скрипт на drupal

ТЗ приложил.

Требование к исполнителю:

Частый онлайн

Своевременное выполнение задание, в случае задержки исполнения работы и не выхода на связь более 1 дня, я имею права, отказаться от исполнителя, не зависимо от того на какой стадии находится работа. (жесткое правило из-за того, что слишком часто попадаются те кто задерживает или ничего не делает).

Обязательно наличие отзывов.

Посмотрев наши отзывы я думаю у Вас не будет сомнений, что мы оплатим, поэтому от Вас тоже требуется серьёзный подход.

Цены прошу предлагать оптимальные без завышения.

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