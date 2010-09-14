Простой скрипт - корзина для магазина

Есть форум на phpBB, пристегнутый к "основному" сайту нужно перевести на SMF с сохранением базы пользователей, сообщений и проч. Дизайн нового форума сделать в стиле (цвета) старого. Дополнительно: на основном сайте есть форма регистрации (для заказа в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой скрипт корзины для магазина.
Есть список товаров. Нужно при нажатии на кнопку отправлять отправлять их в корзину, для их дальнейшей обработки.
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