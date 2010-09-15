Нужен яваскрипт

Веб-программированиеЗавершен4 заявки164 просмотра
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В общем нужен такой простейший яваскрипт:

- в правом верхнем углу блок с текстом, который движется за прокруткой, и постоянно находится в положении справа-сверху.

13 лет назад
rusrpg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
bshepelev
Борис 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$3
1 день
Спасибо за скрипт. Выслал 3 варианта реализации, мне понравилось очень ;)
Было очень приятно работать с заказчиком. Четко формулировал задачу, объективно рассуждал! С таким заказчиком очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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