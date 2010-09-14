Доработка плагина для wordpress

Требуется доработка плагина cforms.

В частности нужно, чтобы при множественном выборе одного или нескольких пунктов пользоватлем(заказчиком), сумма чисел (присвоенных мною каждому из пунктов) суммировалась.

Есть например 10 единиц товаров и "Поставьте галочку напротив нужного элемента"

Юзер выбирает то что ему надо и как только он ставит следующую галочку - внизу в поле "итого" прибавляется стоимость того что он выбрал.

Там будут еще и другие шаги, но давайте поэтапно.