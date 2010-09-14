Нужно дописать модуль к CMS на смарти

CMS на смарти, нужно дописать пару модулей. Кода мало, писали под себя. Все вопросы помогу решить. Детально что делать напиши в личку понравившемуся программисту.

Просто оставьте заявки в низу. Из расчета работ и срока действия акаунта на веблансе, я выберу исполнителя.