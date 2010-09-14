Движок - аналог price.ru

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок188 просмотров
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Необходимо разработать или доработать движок размещения товарных предложений по аналогии с Яндекс.Маркет или с price.ru

Необходима поддержка прайс-листов XML,Excel, информация о компаниях, сравнения цен, пользовтаельский доступ для владельцев магазинов и для покупателей, удобная административная панель, настраиваемый под шаблоны дизайн.

Платное размещение прайс-листов - возможность, выделение избранных позиций, сортировка товаров по разным параметрам, ровное изменение размеров изображений товаров.

Прямая аналогия price.ru

(здесь уже был такой проект - http://www.weblancer.net/projects/63608.html , нужно то же самое)

13 лет назад
pmiheev
Павел 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад