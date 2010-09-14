Движок - аналог price.ru

На сайте три уровня доступа: 1. Админ. Создание категорий, подкатегирий, возможность модерировать и удалять содержимое 2. Клиент Заполнение регистрационного поля, загрузка видео-ролика макс. 1 мин, от 5 до 10 фотографий. Разные способы оплаты 3. Посетитель Просмотр содержания, после регистрации - возможность оставлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать или доработать движок размещения товарных предложений по аналогии с Яндекс.Маркет или с price.ru
Необходима поддержка прайс-листов XML,Excel, информация о компаниях, сравнения цен, пользовтаельский доступ для владельцев магазинов и для покупателей, удобная административная панель, настраиваемый под шаблоны дизайн.
Платное размещение прайс-листов - возможность, выделение избранных позиций, сортировка товаров по разным параметрам, ровное изменение размеров изображений товаров.
Прямая аналогия price.ru
(здесь уже был такой проект - http://www.weblancer.net/projects/63608.html , нужно то же самое)
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