Движок - аналог price.ru

Необходимо разработать или доработать движок размещения товарных предложений по аналогии с Яндекс.Маркет или с price.ru

Необходима поддержка прайс-листов XML,Excel, информация о компаниях, сравнения цен, пользовтаельский доступ для владельцев магазинов и для покупателей, удобная административная панель, настраиваемый под шаблоны дизайн.

Платное размещение прайс-листов - возможность, выделение избранных позиций, сортировка товаров по разным параметрам, ровное изменение размеров изображений товаров.

Прямая аналогия price.ru

(здесь уже был такой проект - http://www.weblancer.net/projects/63608.html , нужно то же самое)