Создать 2 формы обратной связи

Веб-программированиеЗавершен13 заявок322 просмотра
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Добрый день ! Нужно создать 2 формы обратной связи

http://korga.chc.kz/sections/otzyv

http://korga.chc.kz/sections/spros

Выглядеть должны в стиль сайта.

Задание простое предпочтение меньшей цене.

13 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад
$15
1 день
Сергей как всегда отлично справился с задачей ! Благодарю !
Все хорошо, как обычно. Спасибо.
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