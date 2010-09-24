Парсинг прогноза погоды

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Для Кировского сайта www.kvartkirov.ru .
Нужен ежедневно самостоятельно обновляющийся прогноз погоды по городам Киров с возможностью просмотра погоды за день, за 3 дня, за неделю (5 или 7 дней в зависимости от того, что предлагают Источники).
Зарубежные сайты и единицы измерения, разумеется, должны приводиться к Российским.
Источники:
1) http://www.intellicast.com/Local/Weather.aspx?location=RSXX0175
2) http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/kirov-area
3) http://www.foreca.ru/Russia/Kirov
4) http://rp5.ru/town.php?id=4013
5) http://www.accuweather.com/ru/ru/kirov/kirov/quick-look.aspx
6) http://www.gismeteo.ru/city/daily/4292/
7) http://meteonovosti.ru/index.php?index=6&value=27612
Таким образом, на одной странице (если мы говорим о "погоде на сегодня", погода на 3 дня вперед - другая страница соответственно) должно быть предоставлено 7 вариантов погоды из Источников, и один - общий, усредненный и автоматически посчитанный исходя из вышеуказанных 7 вариантов погоды.
Рассматриваются специалисты, которые уже делали нечто подобное.
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