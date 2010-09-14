Требуется программинг для сайта.

К новой версии Jamit job board прикрутить биллинги interkassa.com, CMC, WM , eliosgold, liqpay, можно деньги яндекса и т.д. – чем больше – тем лучше. В скрипте интегрированы вражеские платежные системы, типа Paypal. Есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать и посадить на движек,
сайт туристической тематики.
Подробности при личной переписке.
Пожелание кандидатам,
1 Умение верстать качественно
2 Знание PHP
3 Выдерживание сроков.
Предоплаты нет.
Делает на своем хостинге, затем смотрим ,утверждаем оплачиваем, переносите на мой хост.
Вот макет дизайна, будут еще доп. страницы
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/19304987
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Средства разработки: какой-то скриптовый язык (например, Ruby) + mysql. Есть идея сделать сайт-агрегатор товаров одной тематики, который будет хранить в себе товарные базы нескольких магазинов, искать идентичные товары и выводить предложения по ним, сортируя по наименьшей ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Создан html сайт. Для реализации дизайна необходима установка главного слайд-шоу в шапке а также двух минигалерей на главной странице. Скрипты подобраны,но при подключении возникает конфликт. Прошу принять в работу сие недорозумение) p.s. уважаемый народ, я, ...Завершен13 лет назад
- $150
Тизерная сеть для показа платных объявлений на сайтах вебмастеров, с оплатой за клики. Включает себя программную часть, административный раздел, раздел для рекламодателей, раздел для вебмастеров, подключение к платежной системе для получения и выплат средств, внутренняя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен парсер фотоальбомов vkontakte на cms DLE. Структура фотоальбомов должна быть такая же как вконтакте. Комментарии к фото ставить на отложенный постинг (автообновление). Есть пример того что нужо, показываю исполнителю.Закрыт13 лет назад
- $50
К новой версии Kubelance прикрутить биллинги WM , eliosgold, liqpay, можно деньги яндекса и т.д. – чем больше – тем лучше. Старю версию с уже рабочими биллингами не предлагать – во первых, такое уже ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен универсальный граббер товаров, 5-10 сайтов сграбить.Закрыт13 лет назад
- $50
Надо сделать систему VIP аукциона)Завершен13 лет назад
- $500
Добрый вечер. В наличии есть сайт на какой-то самописной cms. Кодер,который все делал,куда-то пропал,а нужно срочно внести изменения. Буквально,в течении часа-двух. За срочность заплачу. ТЗ вышлю исполнителю на мыло.Завершен13 лет назад
В общем нужно для сайта на джумла написать что то подобное как тут http://www.autotonirovanie.ru/car-module/ такой же модуль подбора плёнок если это будет не модуль с простой инталяцией то помочь его установить называйте ваши цены и сроки разработкиЗакрыт13 лет назад