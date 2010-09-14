Требуется программинг для сайта.

$200
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок241 просмотр
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Необходимо сверстать и посадить на движек,

сайт туристической тематики.

Подробности при личной переписке.

Пожелание кандидатам,

1 Умение верстать качественно

2 Знание PHP

3 Выдерживание сроков.

Предоплаты нет.

Делает на своем хостинге, затем смотрим ,утверждаем оплачиваем, переносите на мой хост.

Вот макет дизайна, будут еще доп. страницы

Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/19304987

13 лет назад
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
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