Устранение конфликта скриптов.

Здравствуйте. Создан html сайт. Для реализации дизайна необходима установка главного слайд-шоу в шапке а также двух минигалерей на главной странице. Скрипты подобраны,но при подключении возникает конфликт. Прошу принять в работу сие недорозумение)

p.s. уважаемый народ, я, право, описала свою проблему и жду от вас конкретных предложений. Я не знаю, как реагировать на ответ на заявку, содержанием которого является лишь номер аськи. У меня даже этот сервис не установлен)))