Школьный электронный дневник

Ниже приведено что-то наподобие технического задания. Надеюсь, в общих чертах будет понятно. Недостающие прикрепленные файлы покажу во время обсуждения.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЛЮБОЙ СТРАНИЦЫ

Дизайн сайта тот же, что и на в

Вверху над шапкой и логотипом (также как и в указанном шаблоне) находится список разделов сайта. "Ученик", "Родитель", "Учитель", "Зарегестрировать школу", "Стать партнёром!". При наведении мышкой на гиперссылку из этого списка, прямоугольная область вокруг ссылки подсвечивается красным цветом. При нажатии, естесственно, пользователь переходит в выбранный раздел.

Логотип пока можно оставить тот же. Более подходящий я сам нарисую.

Над шапкой справа от логотипа на том месте, где в шаблоне инструмент поиска нужно будет поместить форму для авторизации пользователя. Она будет доступна на всех страницах сайта. Но если пользователь уже авторизован, то вместо этой формы должны появиться его данные: логин, статус в системе (ученик, родитель, учитель, зауч, директор или admin), Фамилия, Имя, Отчество. Если для него есть личные сообщения то здесь же будет указано их колическтво и появится ссылка для перехода для их чтеня. Если сообщений нет, то так и написано "сообщений нет" (возможность приватных сообщений нужно встроить в систему. Любой пользователь любому пользователю может сообщение. Устроено должно быть примерно также, как и на различных сервисах по фрилансу. Учителя, например, смогут писать личные сообщения родителям, те же, в свою очередь отвечать на них). Вся эта информация, так же как и форма авторизации пользователя должна быть доступна на любой странице сайта.

Рисунок шапки следует оставить тем же. Я его прикрепил отдельным файлом.

Перечислю вам функции, которые хотелось бы получить. Общее требование: все должно быть оформлено так, чтобы всем пользователям, было очень легко и понятно, что и как делается. Особенно нужно позаботиться об учителях и о родителях. Для них - максимально удобный и понятный интерфейс.

УЧИТЕЛЬ

Учителю не должно составить труда внести нужные данные как можно быстрее, выполнив наименьшее количество действий. Ему не нужно заходить в административную панель сайта, которая доступна только для администратора сайта. Тут же на самом сайте у него есть доступ ко всем необходимым формам для заполнения. Я представляю себе систему следующим образом. Учитель на перемене или в конце уроков идет к компьютеру и набирает адрес сайта. Вводит логин и пароль в форме авторизации. Открывается страница, которая показывает ему, что он может сделать: либо "заполнить журнал", "просмореть журнал".

1. Нажимает на кнопку "заполнить журнал". Открывается новое небольшое окошко поверх браузера. Там вопрос "Какое сегодня число?" И визуальный календарик, где можно мышкой выбрать год месяц и число. Под календариком поле для ввода. Учитель сам выбирает, как ввести дату, либо с помощью календарика, либо ввести с клавиатуры. Выбрал, нажал кнопку "далее". В этом маленьком окне следующий вопрос "Для какого класса вы хотите заполнить журнал?" Раскрывающийся список, содержащий записи лишь тех классов, которые этот преподаватель обучает. Если, например, преподаватель обучает математике учеников 5а класса, но не обучает ничему учеников 5б класса, то в раскрывающимся списке 5б класса нет. ВЫбрал класс, нажал далее. "Данные по какому предмету вы хотите заполнить?" Тот же раскрывающийся список, состоящий теперь уже из наименования лишь тех предметов, которые этот учитель преподает. Выбрал предмет, нажал на кнопку "далее". Маленькое окошко закрывается, а в браузере открывается страница, содержащая таблицу для заполнения данных. Над таблицей уже указано число, день недели, класс и предмет. В левом столбце таблицы - список учеников (фамилия, имя), обучающихся в этом классе, и посещающих этот предмет (нужно учесть, что во многих школах есть профильное обучение, и для каждого ученика заранее будут заполняться сведения, какие уроки он посещает) Если в классе учится 22 человека, но это профильный урок, который посещают лишь 15, то в таблице будут сведения лишь об этих 15 учениках. Второй столбик: присутствовал ли ученик. По умолчанию стоит флажок "да". Если ученик отсутствовал, учитель ставит флажок "нет". Третий столбик: оценка. Пустое поле для ввода для каждого ученика. Учитель просто ставит нужную цифру. Для того, чтобы учитель мог поставить сразу несколько оценок, необходимо, чтобы для каждого дня для каждого ученика было по три поля, куда можно поставить оценку. Четвертая строчка "Примечание для родителей". Пустое поле, в которое учитель при желании может вписать замечание или другие сведения, полезные для родителей именно этого ученика. На этой же странице под таблицей есть поле "Домашнее задание". В это поле учитель вводит то домашнее задание, которое задал. Кстати, над таблицей нужно будет поместить напоминание о том, что в этот электронный дневник следует помещать только те оценки, которые будут занесены в учительский журнал и повлияют на расчет средней оценки для ученика.

2. Просмотреть данные. Существуют следующие разделы:

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: Здесь для учителя содержится очень удобный инструмент, который автоматически рассчитает четвертные и годовые оценки для каждого ученика и каждого класса. Учители стоит лишь ввести класс и предмет (все в тех же маленьких окошках). В итоге он получает таблицы, где в первом столбике Фамилия Имя учеников, дальнейшие столбкики - это числа с проставленными отметками. Как эта таблица будет распологаться на странцие, я изобразил и прикрепил к этому письму. Движок должен сам просчитать среднюю оценку для каждого ученика и проставить ее. Сделать нужно это по следующему алгоритму: посчитать сумму всех вместе взятых оценок и разделить на их количество. пусть число не округляется. Округлить его учитель сможет и сам.

РАСПИСАНИЕ:

Это расписание, в котором содержатся только те уроки, которые проводит сам учитель. Оформлено в виде таблицы, где столбики - это день недели, а строки - это номер урока и время, в которое он проходит.

РОДИТЕЛЬ

Авторизовавшись, родитель переходит на страницу, где он может просмотреть данные, касаемые только своего ребенка. На этой странице в самом верху отображено расписание занятий на текущую неделю.

Ниже таблица с оценками. По умолчанию в ней показаны оценки, которые получил ребенок сегодня. Но если родитель введет интересующую его дату, то он сможет просмотреть эту информацию и на этот день. Кстати, в таблице с оценками, необходимо создать столбик и с замечаниями учителя. Если учитель заполнил это поле в своей таблице, то родитель автоматически это увидет в своей.

Ниже: все домашние задания, которые ребенок получил сегодня.

Было бы здорово, если бы каждый родитель мог бы посмотрет рейтинг своего ребенка в классе. Рейтинг должен составляться на основании тех оценок, которые дети получают. Он должен составляться для каждого предмета оттдельно. Алгоритм можно сделать таким: высчитывается средняя оценка по предмету для каждого ученика. Ось X - это ось с учениками, ось Y - оценки. Отображается все в порядке убывания: сначала самый высокий рейтинг, затем ниже и т.д. Но не нужно отображать фамилию каждого ученика, но лишь их рейтинги. Это нужно для того, чтобы информация об успеваемости каждого ученика оставалась конфидециальной, и родители могли узнать успехи лишь своего ребенка.

ШКОЛЬНИК

все то же самое, что и у родителя. Но плюс к этому, он может создать свою личную страницу, заполнив предложенную анкету. Информацию для анкеты пришлю попозже.

ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬ ШКОЛУ

Содержит в себе обыкновенную форму для отправки электронного сообщения. Администратор сайта в настройках сам укажет ящик, куда нужно будет это сообщение отправлять. Текст над формой вышлю позже. САма же форма содержит поля ФИО. Тема стоит по умолчанию и не изменяется "заявка на регистрацию".

Поля для ввода адреса и контактной информации. Обязательные поля для ввода - номер телефона, полный адрес школы, email Для тех школ, у кого еще нет своего емайл, и кто не знает, как его завести, ссылка для скачивания видео-инструкции. Видео создам сам, добавлю позже.

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Все то же самое, что и в предыдущем пункте, но тема уже "хочу стать партнёром!".

P.S. Мне бы хотелось в конце каждого дня быть в курсе того, что вам уже удалось сделать. Вы не против отписывать несколько строк небольшого отчета на мой ящик, а когда появится возмоность и ссылку, чтобы все посмотреть?