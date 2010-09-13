Трансляция видео на сайт

Установлено примерно 10 камер видеонаблюдения с выходом в Интернет(ip – камеры). Для

сопровождения и администрирование этих камер есть разработанная для них специальное ПО,

которое установлено, на видеосервере.

В данный момент разрабатывается Вэб сайт для того, чтобы , ретранслировать (сливать)

видеопоток из сервера на данный сайт. Это делается для того чтобы клиенты компании смогли

зайдя на сайт и видеть происходящее в онлайн режиме, просматривать отдельно каждую

камеру. Ссылка для примера: http://122.116.137.123:19071/index.htm (имя пользователя и

пароль: guest)

Самой главной задачей является, связать SDK с Веб-сайтом и с нашим видеосервером.

Сервер настроен на 100%, камеры интегрированы в локальную сеть, у сервера статический адрес. Есть родной софт для администрирования камер, а также существует разработанная заводом-производителем SDK под ОС Windows, которая помогает ретранслировать с нашего видеосервера на Веб-сайт. Получается софт и топология есть. Остается лишь с помощью ретранслировать видеопоток с нашего видеосервера на сайт. Для ознакомления могу выслать это приложение.

В приложении описание камер и хелп по SDK.