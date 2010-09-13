Трансляция видео на сайт

Необходимо, чтобы линки в постах открывались в новом фрейме. WMZ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Установлено примерно 10 камер видеонаблюдения с выходом в Интернет(ip – камеры). Для
сопровождения и администрирование этих камер есть разработанная для них специальное ПО,
которое установлено, на видеосервере.
В данный момент разрабатывается Вэб сайт для того, чтобы , ретранслировать (сливать)
видеопоток из сервера на данный сайт. Это делается для того чтобы клиенты компании смогли
зайдя на сайт и видеть происходящее в онлайн режиме, просматривать отдельно каждую
камеру. Ссылка для примера: http://122.116.137.123:19071/index.htm (имя пользователя и
пароль: guest)
Самой главной задачей является, связать SDK с Веб-сайтом и с нашим видеосервером.
Сервер настроен на 100%, камеры интегрированы в локальную сеть, у сервера статический адрес. Есть родной софт для администрирования камер, а также существует разработанная заводом-производителем SDK под ОС Windows, которая помогает ретранслировать с нашего видеосервера на Веб-сайт. Получается софт и топология есть. Остается лишь с помощью ретранслировать видеопоток с нашего видеосервера на сайт. Для ознакомления могу выслать это приложение.
В приложении описание камер и хелп по SDK.
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