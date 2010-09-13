Разработка приложения для социальной сети facebook

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Требуется разработать приложение под социальную сеть facebook, которое бы "транслировало" функционал нашего сервиса (опрос\тест) в facebook (в формате fmbl), а по завершению работы через API facebook публиковало результаты работы на стене пользователя

предоставим исходный тестовый php скрипт, который и надо будет обернуть приложением

ТЗ для оценки вышлю в ответ на примеры работ

можно сразу ссылку на facebook

З.Ы. в ценах я не ориентируюсь, поэтому прошу снабжать примеры указанием стоимости

13 лет назад
codefather
Василий 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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