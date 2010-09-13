Настроить несколько модулей на Друпал

$40
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Сайт http://rs.wavetekk.com находится на завершающей стадии перед запуском.

И сейчас нам нужен специалист по друпалу, который подберет и настроит несколько модулей для раздела "фотоальбомы" по следующим требованиям:

Требования к разделу "фотоальбомы"

My Photos – страница управления фотографиями пользователя. Аналогично другим пунктам меню отображает список фотографий с возможностью фильтрации по альбомам. Возможность удаления. Отдельная вкладка для управления альбомами (Добавить, Редактировать, Удалить). Вверху ссылка «Add New» - переход на страницу добавления фото материала. При добавлении обязательное указание альбома.

Страница «Photos»: список альбомов друзей (с предпросмотром одной фотографии, под фотографией количество фотографий в альбоме). Возможность фильтрации по друзьям.

Если Вас заинтересовала эта работа, оцените пожалуйста желаемую оплату(и предпочтительный способ оплаты) и время, которое Вам понадобится для выполнения задачи.

Буду рада взаимнопродуктивному сотрудничесву! Если есть вопросы по заданию или о проекте, вы можете связатся со мной по скайпу anastasiia.petrova.

Спасибо за внимание!

13 лет назад
h542
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
-s-AINT_Ness
Антон 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
13 лет назад
$40
2 дня
Во время обсуждения задачи Антон показал себя с хорошей стороны - мы обсудили сроки, оплату, я ответила на вопросы. И после отправки аванса, совсем символической суммы 115 грн - начали сотрудничать. По истечению срока выполнения задачи - тоже все нормально. Антон объяснил почему не может выполнить в срок, рассказал про сложности, которые возникли в процессе выполнения (хотя изначально о таких проблемах не говорил) По истечению второго срока сдачи работы - Антон написал мне сообщение что у него ничего не вышло сделать, и даже предложил вернуть аванс. А я свою очередь попросила Антона объяснить ситуацию,т.к. на моем проекте уже все сроки были исчерпаны - и перед запуском социальной сети, сайт оказался без раздела фотоальбомы. Из-за чего пришлось а) получить нагоняй от заказчика б) потратить мое рабочие время на поиск нового человека с) если взять сумму 115 грн+мое оплаченное время поиска друпалиста+40 долл первоначальная плата за работу=приличная сумма, с которой можно смело обращается к самым профессиональным и надежным программистам. Ведь в этой ситуации мне важно только качественное выполнение задачи в срок, а значит ответ Антона "я не могу сделать для вас работу" в нужное время - не заставил бы меня описать ход работы с этим исполнителям для возможных будущих заказчиков. Как вы уже поняли, после моего сообщения Антон не ответил, и обещанного возврата аванса тоже не случилось. Вывод: человек который присваивает себе незаслуженно, смешную сумму 115 грн, явно считает себя дешевкой и последнее - среди контактов Антона у меня был только емейл и скайп. Возможно зная номер его мобильного, я все таки выяснила проблему поставленной задачи и забрала аванс. З.Ы. а вот собственно сайт http://rs.wavetekk.com, и по последней вкладке my photos - можно убедится, что задача была поставлена решаемая.
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