Настроить несколько модулей на Друпал

Интересует Расширение для Google Chrome версий от 7.503 появляющейся каждый раз на Filehippo.com и так функционал 1. Проверка логина анлогина на сайте weblancer.net 2. Проверка сообщений (отображение 1 или 5 или 50 аналогично расширению gmail checker) 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://rs.wavetekk.com находится на завершающей стадии перед запуском.
И сейчас нам нужен специалист по друпалу, который подберет и настроит несколько модулей для раздела "фотоальбомы" по следующим требованиям:
Требования к разделу "фотоальбомы"
My Photos – страница управления фотографиями пользователя. Аналогично другим пунктам меню отображает список фотографий с возможностью фильтрации по альбомам. Возможность удаления. Отдельная вкладка для управления альбомами (Добавить, Редактировать, Удалить). Вверху ссылка «Add New» - переход на страницу добавления фото материала. При добавлении обязательное указание альбома.
Страница «Photos»: список альбомов друзей (с предпросмотром одной фотографии, под фотографией количество фотографий в альбоме). Возможность фильтрации по друзьям.
Если Вас заинтересовала эта работа, оцените пожалуйста желаемую оплату(и предпочтительный способ оплаты) и время, которое Вам понадобится для выполнения задачи.
Буду рада взаимнопродуктивному сотрудничесву! Если есть вопросы по заданию или о проекте, вы можете связатся со мной по скайпу anastasiia.petrova.
Спасибо за внимание!
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