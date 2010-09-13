Настроить несколько модулей на Друпал

Сайт http://rs.wavetekk.com находится на завершающей стадии перед запуском.

И сейчас нам нужен специалист по друпалу, который подберет и настроит несколько модулей для раздела "фотоальбомы" по следующим требованиям:

Требования к разделу "фотоальбомы"

My Photos – страница управления фотографиями пользователя. Аналогично другим пунктам меню отображает список фотографий с возможностью фильтрации по альбомам. Возможность удаления. Отдельная вкладка для управления альбомами (Добавить, Редактировать, Удалить). Вверху ссылка «Add New» - переход на страницу добавления фото материала. При добавлении обязательное указание альбома.

Страница «Photos»: список альбомов друзей (с предпросмотром одной фотографии, под фотографией количество фотографий в альбоме). Возможность фильтрации по друзьям.

Если Вас заинтересовала эта работа, оцените пожалуйста желаемую оплату(и предпочтительный способ оплаты) и время, которое Вам понадобится для выполнения задачи.

Буду рада взаимнопродуктивному сотрудничесву! Если есть вопросы по заданию или о проекте, вы можете связатся со мной по скайпу anastasiia.petrova.

Спасибо за внимание!