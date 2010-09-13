Перевод интерфейса flash приложения

Flash приложение, разработано довольно давно, есть русская и английская версии. Нужен перевод на китайский язык. Все элементы интерфейса и тексты переведены (в файле doc). Речь идет только о замене текстов в исходниках (тексты содержат элементы HTML), тестировании, вылавливании глюков. Контакт с русскоязычным переводчиком — по почте. Объем текстов относительно небольшой. Количество текста вы можете посмотреть по ссылке (ниже), там есть возможность скачать программу на англ. и русском.

Внимание! Не принимаются автоматические, шаблонные ответы "мы готовы взяться за работу" от студий и отдельных специалистов. Только адресное письмо с бюджетом, сроками и со ссылкой на аккуратно сделанную сходную работу из вашего портфолио. Опыт работы во flash с китайским языком может оказаться решающим. Знание оного языка - совсем решающим.

В приложении - скриншот станицы со справкой (английская версия)

Сайт приложения - http://thecalendarofchanges.com