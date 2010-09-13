Модуль для IP.Board

Сделать конвертацию XLS (файлы MS exel) в простой csv средствами php скрипт должен просто рядом с файлом экселя класть csv и все. ето будет конвертация прайсов, сами прайсы могу предоставить. Собственно все. Предложения пишите здесь? в асю можно продублировать.
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Нужен толковый и знающий веб-программист для написания модуля или приложения для форума на IP.Board.
Для начала нужен модуль индефикации компьютера в сети, защищающей от двойной регистрации на форуме.
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