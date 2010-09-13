WA ShopScript - Поставщиики (доставка, прайс)

Нужен помощник в реализации на WebAsyst ShopScript следующего функционала:

1. Поставщики товаров.

2. Множество цен на товор от постащиков

3. Доставка товара на склад поставщиком

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1. Поставщики товаров.

*** Обеспечить создание / редактирование в Админке Поставщиков.

У Поставщика будут такие текстовые поля (ИНН, Название, Краткое название, Менеджер, Телефон, Адрес).

+++ Внедрение поставщика в товар в Админке (выбор, редактирование), а также вывод в витрине - делаю я.

3. Доставка товара на склад поставщиком

*** Обеспечить создание / редактирование в Админке "Сроков доставки" для конкретно выбьранного поставщика. У каждого поставщика могут быть свои сроки доставок на склад. Каждый срок доставки влияет на конечную цену товара. У объекта срока достаки будут такие поля (id, код_поставщика /foreign key/, срок-постаки /varchar(32)/, Наценка /вещественное/)

+++ Расчет итоговой цены в зависимости от выбранной доставки и вывод всего этого дела на ветрину деалаю я.

2. Множество цен на товор от постащиков

*** Обеспечить в Админке задание несколько цен на товар в зависимости от постащика. Т.е. что бы при работе с таваром в Админке можно было добавить несколько цен. Первую на первого поставщика, а другую на другого.

Требование! У каждого товара для конкретного поставщика только 1 цена. Не может быть несколько цен на связку товар-поставщик.

+++ Вывод всех цен на витрину делаю я.

Все вопросы по Заданию писать вот сюда

ICQ: 243604743

E-mail: [email protected]