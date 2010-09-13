Написать модуль для DLE 9

Модуль для DataLife-Engine 9.0

Наименование модуля: Сервис

Требуется разработать модуль Сервис, основные функции:

1. Личный профиль с выводом требуемой информации

2. Управление компанией: в данном разделе пользователь сможет создать представительство своей компанией и управлять ей. Так же изменять её данные , описание и прочее.

3. Управление компанией (админ): в данном разделе будут выводиться все созданные пользователя компании (функция доступна только админу). Администратор сможет редактировать компании либо удалять их.

4. Каталог недвижимости: в данном разделе будет список всех компаний и описание что они предоставляют.

5. Каталог недвижимости (админ): в данном разделе администратор сможет управлять всеми добавленными компаниями в каталог, редактировать либо удалять.

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icq для связи – 554535862