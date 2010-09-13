Написать модуль для DLE 9

Добрый день, У меня есть проект, для реализации которого мне нужен программист с навыками использования php и mysql. Ниже есть ссылка на техническое задание по проекту. От желающи - сроки и сумма за которую вы готовы выполнить этот ...
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Модуль для DataLife-Engine 9.0
Наименование модуля: Сервис
Требуется разработать модуль Сервис, основные функции:
1. Личный профиль с выводом требуемой информации
2. Управление компанией: в данном разделе пользователь сможет создать представительство своей компанией и управлять ей. Так же изменять её данные , описание и прочее.
3. Управление компанией (админ): в данном разделе будут выводиться все созданные пользователя компании (функция доступна только админу). Администратор сможет редактировать компании либо удалять их.
4. Каталог недвижимости: в данном разделе будет список всех компаний и описание что они предоставляют.
5. Каталог недвижимости (админ): в данном разделе администратор сможет управлять всеми добавленными компаниями в каталог, редактировать либо удалять.
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icq для связи – 554535862
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