Необходим ICQ-бот на PHP

Добрый день, У меня есть проект, для реализации которого мне нужен программист с навыками использования php и mysql. Ниже есть ссылка на техническое задание по проекту. От желающи - сроки и сумма за которую вы готовы выполнить этот ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать ICQ бот на PHP, который бы работал круглосуточно на сервере и в зависимости от отправленной ему команды отдавал бы в ответ нужную информацию.
Характеристики бота:
- круглосуточная работа
- перезапуск по крону (нужно написать запускающий файл, который будет раз в час проверять работу бота, и если не работает, то запускать)
- в качестве команд боту будут поступать цифры. Ответы заранее подготовлены и размещены в файле. Тут можно либо сделать соответствие строк, например ответ из 4 строки соответствует команде "4", либо как-нибудь по другому.
- если поступает любой другой текст или символы, отличные от цифр, то выдавать одно определенное сообщение.
- если поступила цифра, на которую не заготовлено ответа - выдавать тоже определенное сообщение (отличное от предыдущего).
- в конце каждого ответа нужно прикреплять некий постоянный текст. У всех валидных ответов он одинаковый.
Жду Вашу цену и сроки.
Огромный плюс, если Вы уже писали ранее ботов.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
На сайте 24vergelijk.nl на данный момент существует dailyoffers. В правой колонке сайта. Сам сайт парсит несколько других сайтов и все товары добавляются автоматически. Но dailyoffers добавляются из админки каждый день вручную, что не совсем удобно. ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Мне требуется встроить на моём сайте http://www.as-workshop.ru модуль спойлера. Например, такой как здесь: http://www.ross-studio.com/price/ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: = Чтобы я сам через панель управления мог любой контент на любой странице быстро и без труда спрятать под спойлер. = ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется переписать галерею самописную под Виджет галереи smoothgallery + сделать категории все это должно оставатся так же работать без перезагрузки страницы + немножко переверстать под дизайн сайта новогоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется для сайта на bitrix 8.5.1 сделать уникальные title на всех страницах каталога товаров. То есть имеется по мимо того, как заголовок на сайте так к этому в title требуется вывод собственного title. Пример: http://www.dradver.ru/good/detail.php?ID=115332 Заголовок на ...Завершен13 лет назад
- $20
Нужно будет парсить по отклику записовать в бд и потом из бд данные вынимать + парсер должен использовать прокси тк данный сайт постоянно блочит ипы если находит их бюджет не очень большойВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен специалист в своём деле знающий что да как. Есть макеты их прикрепляю. Видем макет, делаем всё так же чтобы и размер шрифта и блоки всё тютельку в тютельку стояли. Далее, будет в шапке мини галерея с тримя ...Закрыт13 лет назад
Сайт аналог прикрепил. От вас требуется верстка, реализация программной части и установка на сервер. Цена, срок в проект.Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходим специалист для доработки проекта на Друпал. Оставляйте контакты!Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен гуру JScript, который сделает так чтобы без вмешательства в удаленный скрипт смог заставить его работать в IE.Завершен13 лет назад