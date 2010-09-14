Необходим ICQ-бот на PHP

Веб-программированиеЗавершен6 заявок269 просмотров
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Необходимо написать ICQ бот на PHP, который бы работал круглосуточно на сервере и в зависимости от отправленной ему команды отдавал бы в ответ нужную информацию.

Характеристики бота:

- круглосуточная работа

- перезапуск по крону (нужно написать запускающий файл, который будет раз в час проверять работу бота, и если не работает, то запускать)

- в качестве команд боту будут поступать цифры. Ответы заранее подготовлены и размещены в файле. Тут можно либо сделать соответствие строк, например ответ из 4 строки соответствует команде "4", либо как-нибудь по другому.

- если поступает любой другой текст или символы, отличные от цифр, то выдавать одно определенное сообщение.

- если поступила цифра, на которую не заготовлено ответа - выдавать тоже определенное сообщение (отличное от предыдущего).

- в конце каждого ответа нужно прикреплять некий постоянный текст. У всех валидных ответов он одинаковый.

Жду Вашу цену и сроки.

Огромный плюс, если Вы уже писали ранее ботов.

PHP
13 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
weblands
Евгений 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Евгений супер быстро сделал то, что мне было нужно. В дальнейшем помог установить и помог разобраться с работой системы. Оперативно внес доработку, которая мне была нужна. На связи практически в любое время суток.
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