Необходим ICQ-бот на PHP

Необходимо написать ICQ бот на PHP, который бы работал круглосуточно на сервере и в зависимости от отправленной ему команды отдавал бы в ответ нужную информацию.

Характеристики бота:

- круглосуточная работа

- перезапуск по крону (нужно написать запускающий файл, который будет раз в час проверять работу бота, и если не работает, то запускать)

- в качестве команд боту будут поступать цифры. Ответы заранее подготовлены и размещены в файле. Тут можно либо сделать соответствие строк, например ответ из 4 строки соответствует команде "4", либо как-нибудь по другому.

- если поступает любой другой текст или символы, отличные от цифр, то выдавать одно определенное сообщение.

- если поступила цифра, на которую не заготовлено ответа - выдавать тоже определенное сообщение (отличное от предыдущего).

- в конце каждого ответа нужно прикреплять некий постоянный текст. У всех валидных ответов он одинаковый.

Жду Вашу цену и сроки.

Огромный плюс, если Вы уже писали ранее ботов.