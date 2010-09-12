Сделать спойлер на Joomla-сайте.

Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Мне требуется встроить на моём сайте http://www.as-workshop.ru модуль спойлера. Например, такой как здесь:

http://www.ross-studio.com/price/

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

= Чтобы я сам через панель управления мог любой контент на любой странице быстро и без труда спрятать под спойлер.

= Спойлер обязательно должен соответствовать по дизайну сайту.

= Спойлер должен открываться по возможности плавно, без рывков.

Подробное ТЗ писать не стал, так как задача, как мне уже известно, простая. Нужно судя по всему подключить модуль к движку и возможно настроить его. Но, я могу ошибаться.

Предлагайте, пожалуйста, в заявках ваши варианты решения поставленной задачи, а также стоимость (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) и примерные сроки.

Если что-либо непонятно, то любые вопросы можете без проблем задавать мне здесь на сайте в ЛС.

p.s. оплата работы посредством Яндекс.Деньги.