Верстка дизайна и установка на CMS.

Нужен специалист в своём деле знающий что да как.

Есть макеты их прикрепляю.

Видем макет, делаем всё так же чтобы и размер шрифта и блоки всё тютельку в тютельку стояли.

Далее, будет в шапке мини галерея с тримя картинками и будут автоматически меняться такой компанент есть на joomla видел.

В шапке правее будет форма отправки быстрого сообщения на скрине всё интуитивно понятно.

Меню будет с выподающим под меню.

Фотогалерея будет распределенна на разделы на примере так же указанно. Разделов будет больше.

Далее форма заявки будет, на макете всё впринцепи ясно человек выберает нужные ему разделы после чего заполняет нужные поля жмет отправить и письмо идет на почту.

Так же нужно логотип перевести из псд в вектор.

Работаем:

- Без предоплаты

- Форма оплаты или сделки (на выбор исполнителя)

Важна ЦЕНА и СРОКИ.