Верстка дизайна и установка на CMS.

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист в своём деле знающий что да как.

Есть макеты их прикрепляю.

Видем макет, делаем всё так же чтобы и размер шрифта и блоки всё тютельку в тютельку стояли.

Далее, будет в шапке мини галерея с тримя картинками и будут автоматически меняться такой компанент есть на joomla видел.

В шапке правее будет форма отправки быстрого сообщения на скрине всё интуитивно понятно.

Меню будет с выподающим под меню.

Фотогалерея будет распределенна на разделы на примере так же указанно. Разделов будет больше.

Далее форма заявки будет, на макете всё впринцепи ясно человек выберает нужные ему разделы после чего заполняет нужные поля жмет отправить и письмо идет на почту.

Так же нужно логотип перевести из псд в вектор.

Работаем:

- Без предоплаты

- Форма оплаты или сделки (на выбор исполнителя)

Важна ЦЕНА и СРОКИ.

13 лет назад
Itisk
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$100
1 день
Приятно было поработать!