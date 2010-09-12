Модуль платежной системы Единого кошелька

У меня есть еще вопрос: мне надо реализовать в джумле, чтобы при переходе в меню – нужная информация отображалась в окне слева, а не отдельно, т.е. допустим, пример: http://s52.radikal.ru/i137/1009/39/ab3e4c135b48.jpg– это главная страница Надо достигнуть ...