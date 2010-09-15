Выгрузка товаров в Я.маркет из Битрикса

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
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Недавно встала проблема выгрузки некоторых категорий товаров из Битрикса в Я.маркет необходимо подправить

13 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
azsoft
44 годаАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
С работой справился без лишних вопросов, все ок. Рекомендую и буду работать делаьше
Деньги оплатил. Спасибо.
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