Перенести HTML сайт на Joomla

$50
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок214 просмотров
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Верстка и настройка на Joomla 1.5 сайта www.blagodat.com.ua

Короткие урлы. Сохранить название страниц. Перенести контент. Настроить Joomla Fish

HTMLJoomla
13 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ldstudio
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
10 дней