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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа Даже прислал шрифт для печати индекса, что существенно облегчило работу с оквертами Всем рекомендую работать с Сергеем.
Ответный отзыв
Отличный работодатель Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
13 лет назад
Все сделано качественно и в срок за минимальную цену. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Адекватное ТЗ, разумные сроки, моментальная оплата. Буду продолжать с ним работать. Рекомендую всем.
$5
10 баллов
13 лет назад
Оказалось, что обработчик файлов xls не такая уж тривиальная штука. Несколько других фрилансеров присылали примеры их обработчиков, которые работали очень нестабильно. Вариант Сергея оказался самым оптимальным, рабочим и быстрым. Думаю, что буду сотрудничать с ним и в дальнейшем. Спасибо!