ldstudio

Сергей Кудас ldstudio

 
47 летРоссия/Благовещенск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Создать простой шаблон Wоrd
Отличная работа Даже прислал шрифт для печати индекса, что существенно облегчило работу с оквертами Всем рекомендую работать с Сергеем.
Отличный работодатель Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
andre2009cv
Андрей 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов
$5
10 баллов
13 лет назад
Установить и настроить модуль новостей в joomla
Все сделано качественно и в срок за минимальную цену. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую.
Отличный работодатель! Адекватное ТЗ, разумные сроки, моментальная оплата. Буду продолжать с ним работать. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
TEXT-MOTOR
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Сравнение двух xls файлов
Оказалось, что обработчик файлов xls не такая уж тривиальная штука. Несколько других фрилансеров присылали примеры их обработчиков, которые работали очень нестабильно. Вариант Сергея оказался самым оптимальным, рабочим и быстрым. Думаю, что буду сотрудничать с ним и в дальнейшем. Спасибо!