Оказалось, что обработчик файлов xls не такая уж тривиальная штука. Несколько других фрилансеров присылали примеры их обработчиков, которые работали очень нестабильно. Вариант Сергея оказался самым оптимальным, рабочим и быстрым. Думаю, что буду сотрудничать с ним и в дальнейшем. Спасибо!