Приватный проект для proffil

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка122 просмотра
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Верстка и натяжка макета на Joomla.

13 лет назад
nuts
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$80
2 дня
Сделал работу качественно, все как положено. Спасибо за работу.
Успешно сработались - на все вопросы реагировал незамедлительно. Рекомендую как заказчика.