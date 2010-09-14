Приватный проект для proffil

Интересует возможность "привязать" подбор дисков по авто (http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=786991) к данному сайту http://allwheels.com.ua/. В дальнейшем: заказ некоторых изменений по структуре сайта. Все детали в приватном общении. Пример правильной работы подбора: http://www.nakolesah.ru/select/wheelsbyauto.aspx
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и натяжка макета на Joomla.
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