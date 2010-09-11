Ajax и jQuery - изменить логику работы скрипта

Есть функция для работы с ajax в jQuery - $.post(). В ней задана функция обратного вызова, выполняющая некие действия над данными, полученными в ajax ответе, а именно:

$.post("/index.php", {param: param}, function showUserDetails(data) {

var tmp='Здравствуйте, ' + data.name + '>Закладки (' + data.bookmarks + ')';

document.getElementById('auth').innerHTML=tmp;

}, "json");

Требуется изменить этот функционал таким образом, что сперва бы проверялось, есть ли уже в html коде страницы необходимые данные, и если есть, то не делать ajax запрос, а брать их прямо из html. Т.е. в этом случае вызывалась бы функция showUserDetails, где массив data извлечен из html кода страницы, а не из ajax ответа. Сама функция должна остаться без изменений, т.е. данные её всегда передаются в формате json. Итого логика работы должна быть такой:

Есть в html коде массив data ?

- если есть, выполняем showUserDetails(data)

- если нет, отправляем $.post и выполняем showUserData(data), как это и есть сейчас.

Также указать, какой именно код нужно разместить в html коде страницы. Т.е. этот код должен использоваться только в качестве источника данных и сам по себе никак не отображаться на странице. Другими словами, речь идет о том, чтобы массив data изначально разместить в html, и использовать ajax для его получения только в том случае, если в html коде этого массива не обнаружено.