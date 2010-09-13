Адаптировать скрипт smscoin

Необходимо: Чтобы администратор мог редактировать дату публикации поста Версия LS 0.4.2 Указывайте, пожалуйста, адекватную цену и сроки, очень желательны примеры ваших работ на LS. Тех кто не работал с этим движком - просьба не беспокоиться. Заявки скрыты, пишите всё тут, ...