Плагин для LiveStreet CMS

Требуется веб-программист, флэш-аниматор для создания интерактивного игрового сайта на основе готового графического дизайна. Требования: владение Flash/Flex, Actionscript 3.0, PHP. Необходим опыт создания интерактивных сайтов, флэш-игр. Обязательно наличие портфолио (интересуют в первую очередь навыки программирования, ...
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Версия LS 0.4.2
Указывайте, пожалуйста, адекватную цену и сроки, очень желательны примеры ваших работ на LS.
Тех кто не работал с этим движком - просьба не беспокоиться.
Заявки скрыты, пишите всё тут, в ЛС и icq стучать не надо.
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