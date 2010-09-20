Плагин для LiveStreet CMS

Необходимо:

Чтобы администратор мог редактировать дату публикации поста

Версия LS 0.4.2

Указывайте, пожалуйста, адекватную цену и сроки, очень желательны примеры ваших работ на LS.

Тех кто не работал с этим движком - просьба не беспокоиться.

Заявки скрыты, пишите всё тут, в ЛС и icq стучать не надо.