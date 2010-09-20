Плагин для LiveStreet CMS

Веб-программированиеЗавершен2 заявки130 просмотров
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Версия LS 0.4.2

Указывайте, пожалуйста, адекватную цену и сроки, очень желательны примеры ваших работ на LS.

Тех кто не работал с этим движком - просьба не беспокоиться.

Заявки скрыты, пишите всё тут, в ЛС и icq стучать не надо.

13 лет назад
Leshiy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
classic
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов(-9)
13 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель - сделал просто молниеносно именно то что мне нужно, рекомендую!
Заказчик крайне точно описал то что ему нужно, быстро предоставил доступ к сайту, адекватно принял работу и оплатил ее. Очень корректен в общении, всем рекомендую.
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