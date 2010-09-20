Доработка flash игры

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок245 просмотров
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Здравствуйте. Требуется переработать дизайн карточный игры на сайте www.inner-speak.ru с размера 1024x768 в размер 800x480. Необходимость вызвана тем, что на ноутбуках игра не вмещается в экран и в ней невозможно играть. Исходники игры есть.

13 лет назад
AndyLee
Ли 
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ScarX
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
1 день
Сергей быстро разобрался в задаче и сделал макет, который потом доработал под мои требования и замечания. Рекомендую.
Андрей. Постоянно был на связи. Доходчиво объяснял все тонкости проекта. Рекомендую всем.
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