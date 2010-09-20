Доработка flash игры

Есть несколько независимых заданий для флэшера: 1. Сделать интерфейс загрузки фото/видео, как вконтакте. 2. Анимировать группу иконок (увеличение при наведении). 3. Небольшая анимация танцующих силуэтов. Предложения и уточнения в ICQ или по почте. Не обязательно на все работы один ...
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Здравствуйте. Требуется переработать дизайн карточный игры на сайте www.inner-speak.ru с размера 1024x768 в размер 800x480. Необходимость вызвана тем, что на ноутбуках игра не вмещается в экран и в ней невозможно играть. Исходники игры есть.
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