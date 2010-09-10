Перевод web-проекта под Flex

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Уважаемые коллеги, имеется некоторый web-проект, который хотим перевести на новые технологии для повышения удобства работы наших пользователей. Анализируя технологии, остановились на Flex. Так как полноценного опыта разработки на новой платформе нет, решили обратиться к профессионалам. Во вложении примитив ТЗ, ищем специалистов, готовых взяться за его реализацию, а так же для начала оценить время на его реализацию, ну и конечно стоимость.

13 лет назад
svnth
Юлия 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад