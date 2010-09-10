Перевод web-проекта под Flex

Уважаемые коллеги, имеется некоторый web-проект, который хотим перевести на новые технологии для повышения удобства работы наших пользователей. Анализируя технологии, остановились на Flex. Так как полноценного опыта разработки на новой платформе нет, решили обратиться к профессионалам. Во вложении примитив ТЗ, ищем специалистов, готовых взяться за его реализацию, а так же для начала оценить время на его реализацию, ну и конечно стоимость.