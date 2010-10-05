Флеш сайт по щаблону

$150
Веб-программированиеЗавершен3 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шаблон http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=21428&pr_code=9jO2Yq40M7

Ссылка на архив с исходниками шаблона - http://files.mail.ru/PSSNS2

Пароль к архиву: 7Ri3e4T69O2kEsgq8w7R

Во вложении логотип.

Шрифт пунктов меню сделать таким же как на логотипе.

Названия пунктов меню:

- О компании

- Услуги

- Партнеры

- Заказчики

- Контакты

Ширина сайта - 980 пикселей от левой границы логотипа и меню до правой границы окна с контентом. Окно с контентом будет в итоге шире, чем в шаблоне.

Анимация кнопок главного меню:

- при наведении на пункт меню, он меняет свой цвет с серого на красный, без дополнительных эффектов. При нажатии на какой-либо пункт меню, он остается красным.

Анимация перехода между страницами:

- анимация исчезания/появления окна с контентом остается без изменений

- из анимации логотипа во время смены окна с контентом убираются дополнительные элементы в виде завивающихся квадратиков. В остальном анимация логотипа в этом месте не меняется.

13 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
7 дней
10+ качественно и в срок!
Отлично сработались! по правкам все четко и по смыслу. Своевременная оплата! Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Онлайн-калькулятор на javascript

    Необходимо довести до ума уже существующие варианты калькулятора и в дальнейшем создать еще один вид онлайн-калькулятора для сайта компании, занимающейся отделкой и остеклением балконов и лоджий. вот сам сайт: http://balkonyokna.ru/calculator в предложении оставляйте предположительные сроки и стоимость ...

    Javascript
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конвертация Exel в xml

    $100

    Скрипт периодически проверяет почтовый ящик, на который поступают прайс-листы поставщиков в формате Exel. Провести идентификацию файла (например имя файла – код ЕДРПОУ поставщика) и получить шаблон согласно которому будет производиться конвертация (колонка 1 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • DLE - удалить модуль, добавить заливку файлов

    $50

    Проблема состоит в следующем: Был установлен модуль files в dle Далее из-за него появилась табличка о том, что на сайте вредоносный код Была попытка удалить модуль, отовсюду.. но страница все равно появляется, в особенно при попытке зайти на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для Facebook

    Международный союз охраны природы (МСОП) ищет IT компанию для разработки, размещения и продвижения приложения для социальной сети Facebook. Техническое задание и формы для заполнения находятся в прилагаемом файле. Заявки направлять по электронной почте на адрес [email protected].

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Phpbb2 перегнать в phpbb3

    Здравствуйте. Есть большой форум, который до сих пор использует старую версию phpbb2, который надо бы перегнать в phpbb3. Но тут не все так просто, на форуме есть множество модификаций, которые должны сохранится в новой версии. Во вложении ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компонент contact form для Joomla 1.5

    $10

    ДОбрый день Господа! http://www.webpagefx.com/web-development.html - слева есть чудный компонент на Яве, который показывает красивую такую формочку. Мне надо: 1. Поставить аналогичную 2. Сделать такие же поля 3. Пояснить как править эти поля и как ее ставить Вопрос надо решить СРОЧНО. Жду ваших ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад