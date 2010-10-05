Флеш сайт по щаблону

Шаблон http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=21428&pr_code=9jO2Yq40M7

Ссылка на архив с исходниками шаблона - http://files.mail.ru/PSSNS2

Пароль к архиву: 7Ri3e4T69O2kEsgq8w7R

Во вложении логотип.

Шрифт пунктов меню сделать таким же как на логотипе.

Названия пунктов меню:

- О компании

- Услуги

- Партнеры

- Заказчики

- Контакты

Ширина сайта - 980 пикселей от левой границы логотипа и меню до правой границы окна с контентом. Окно с контентом будет в итоге шире, чем в шаблоне.

Анимация кнопок главного меню:

- при наведении на пункт меню, он меняет свой цвет с серого на красный, без дополнительных эффектов. При нажатии на какой-либо пункт меню, он остается красным.

Анимация перехода между страницами:

- анимация исчезания/появления окна с контентом остается без изменений

- из анимации логотипа во время смены окна с контентом убираются дополнительные элементы в виде завивающихся квадратиков. В остальном анимация логотипа в этом месте не меняется.