Конвертация Exel в xml

Игорь - отличный заказчик. Во время выполнения проекта, всегда помогал ответами на вопросы, Спасибо. Терпелив, за это тоже отдельное спасибо, я немного затянул проект по не относящимся к нему причинам. Оплату получил предоплатой в полном размере, с этим тоже никаких проблем. В целом от сотрудничества только положительные эмоции, всем рекомендую как заказчика. Оценка +10!