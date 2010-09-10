Конвертация Exel в xml

Проблема состоит в следующем: Был установлен модуль files в dle Далее из-за него появилась табличка о том, что на сайте вредоносный код Была попытка удалить модуль, отовсюду.. но страница все равно появляется, в особенно при попытке зайти на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт периодически проверяет почтовый ящик, на который поступают прайс-листы поставщиков в формате Exel. Провести идентификацию файла (например имя файла – код ЕДРПОУ поставщика) и получить шаблон согласно которому будет производиться конвертация (колонка 1 – номенклатура, колонка 2 – артикул, колонка 3 – цена 1, колонка 4 – цена 2, колонка 4 – мин.упаковка и т.д.). Сохранять файл по xml-схеме 1C Предприятия на FTP сервер (имя файла: “кодЕДЕРПОУ.mxl”).
Вышлю подробное техническое задание.
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