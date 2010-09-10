Доработка сайта на основе ZendFramework

Есть почти готовый сайт, который разрабатывался с использованием Zend Framework. Нужно доработать раздела сайта "простановщик задач". Грамотному специалисту по php работы на три дня.

В качестве требований к кандидату:

- проживание в Москве или МО (нужно будет встретиться для обсуждения деталей)

- знакомство с Zend Framework

На вопросы отвечу либо сегодня вечером, либо завтра днем.