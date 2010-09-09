Консультация и/или разработка сайта

Вложено описание сайта, какой он должен быть (MySQL, php). Хотелось бы получить консультацию - какая имеющаяся готовая система хорошо подходит под данную задачу. Если такой нет или адаптация / настройка будет сопоставима с разработкой, то тогда необходимо разработать такую систему. Никакого дизайна, только функциональность.