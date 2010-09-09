Создание аукциона

$600
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок207 просмотров
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День добрый!

Необходимо создать надежный ( устойчивый к нагрузкам ) интернет аукцион.

Только программирование. Дизайн у меня свой.

Сроки 7 роб дней цена $600

13 лет назад
Felix3000
Евгений 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$600
7 дней
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