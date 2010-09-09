Передача авторизации phpbb

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки114 просмотров
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Есть два домена site.ru и forum.site.ru

На первой - наш портал

На втором - форум phpbb 2

Задача: необходимо получить userdata форумного пользователя на site.ru, если пользователь авторизирован на форуме - это в общем

Более узко: необходимо найти способ получения sid с форума на site.ru для последующего выцепления пользователя

PHP
13 лет назад
djamag
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад