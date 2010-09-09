Дизайн сайта c flash-шапкой.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок327 просмотров
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Задача:

Качественный, проработанный, насыщенный дизайн сайта, flash-анимация в шапке. Все по адекватной цене.

Тематика сайта:

изготовление дорожных знаков, указателей и сопутствующих элементов.

Сценарий flash-анимации

Движущаяся дорога (вид как из кабины, но без отображения автомобиля), по краям дорожные знаки.

Сроки:

Достаточно оперативно.

Дизайн сайта
13 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад