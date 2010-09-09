Скрипт для слежения за сообщениями вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок214 просмотров
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Нужен протстой скрипт для слежки за сообщениями Вконтакте.Имеется хостинг sweb.Знаю все логины и пароли от аккаунта вконтакте.Нужно просто следить за сообщениями которые в последствии быстро удоляют.Нужно чтоб проверял входящие и исходящие сообщения причем постоянно!

13 лет назад
terexoff81
42 годаРоссия
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Виктор 
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